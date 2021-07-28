الجيزة: رفع 1200 طن مخلفات قمامة متراكمة منذ 7 سنوات بقرية بأوسيم - صور

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رفع 1200 طن مخلفات قمامة متراكمة منذ 7 سنوات بمنطقة الرمية في قرية برطس التابعة لمركز ومدينة أوسيم، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعمال النظافة بالطريق العام.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة النهوض بها خاصة بالمراكز والمدن، حيث ترأس حملة رفع المخلفات الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مجلس ومدينة أوسيم بالجيزة.

وفي سياق متصل، نفذ مركز أوسيم، من خلال الوحدات المحلية بالبراجيل وبشتيل، حملة إشغالات ليلية والتي تم خلالها التصدي لكافة التعديات الموجودة بالطريق العام والتي أسفرت عن ضبط عدد ٤ مقاهي لقيامهم بتقديم خدمة الشيشة و٢٢٠ مخالفة متنوعة وإيداعها بمخازن الحي.