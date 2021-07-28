بـ14 مدينة والتسليم بعد 3 سنوات.. ننشر أماكن حجز شقق الإسكان المتوسط بفائدة 3%

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أماكن الطرح الجديدة من شقق الإسكان المتوسط، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم طرح إعلان خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا.

وتابعت: تتواجد الوحدات بمدن: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

وأضافت أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تتراوح بين 100 و120، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأكدت أن الحجز يتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.



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