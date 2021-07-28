مد فترة تلقي طلبات حجز الجبانات بمحافظة الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استجابتها لطلبات المواطنين، بشأن مد فترة استقبال طلبات الحجز للمدافن الجاهزة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة خلال المدة من يوم 27 / 6 / 2021 إلى 26 /7 /2021.

وقررت المحافظة، مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة، وذلك حتى يوم 29 / 7 /2021 للتسهيل على المواطنين، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التي لا توجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.

جدير بالذكر، أنه تقدم عدد 8264 مواطنا لسحب كراسات الشروط خلال الفترة من 23 / 5 /2021 وحتى 13 / 6 /2021، كما تقدم للحجز أكثر من 5350 مواطنا.