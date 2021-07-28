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"العاصمة الإدارية" تستقبل وفدًا برئاسة رئيس وزراء جمهورية الكونغو

10:03 م الأربعاء 28 يوليه 2021
"العاصمة الإدارية" تستقبل وفدًا برئاسة رئيس وزراء جمهورية الكونغو

وزير الطيران المدني يتفقد مقر الوزارة فى العاصمة ا

أ ش أ

استقبلت العاصمة الإدارية، الأربعاء، رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية ساما لوكونديه كينجى، ووفد رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارته لمصر بهدف تعزيز سبل التعاون المستمر بين البلدين والإطلاع على أهم المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

قال خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الزيارة انطلقت بمنطقة الأعمال المركزية التي تحوي 20 برج متعدد الاستخدام من بينهم البرج الأكثر ارتفاعًا بإفريقيا، واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي لكل من مشروع العاصمة الإدارية بصفة عامة ومنطقة الأعمال المركزية بصفة خاصة.

وتفق الوفد البرج الإيقوني من الطابق الـ52 ثم زار كاتدرائية ميلاد المسيح، تلاها الحي الحكومي وساحة الشعب ومبنى البرلمان المصري، وأشاد الوفد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من حسن التخطيط ودقة التنفيذ كونها مدينة ذكية مستدامة، مبديًا رغبته في مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.​

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العاصمة الإدارية الجديدة ساما لوكونديه كينجى الكونغو

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