بمناسبة اليوم العالمي للكبد.. إضاءة الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إضاءة الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للكبد والموافق ٢٨ يوليو من كل عام.

وأوضح أشرف محي مدير منطقة أهرامات الجيزة، أن هذا التقليد جاء أيضا احتفالا بالقضاء علي فيروس سي في مصر، أحد أهم الإنجازات التي حققتها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، كما تم إضاءة قلعة محمد علي.