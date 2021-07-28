تنتهي بعد ساعات.. هل تمد الحكومة مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء؟

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، مصير مهلة استكمال مستندات طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وقال المصدر، لمصراوي، إن قرار مد المهلة التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري يوم السبت المقبل، من عدمه في يد مجلس الوزراء وليس الوزارة.

كانت الحكومة قررت مد مهلة استكمال أوراق التصالح للطلبات المقدمة، لمدة شهر تنتهي بنهاية يوليو الجاري.

وتوقع المصدر، أنه في حالة مد المهلة من جديد سيكون لمدة شهر تنتهي في أغسطس المقبل.

وتسري المهلة على طلبات التصالح التي تم تقديمها قبل غلق الباب بصورة نهائية من قبل الحكومة.