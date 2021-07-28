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مصر وجنوب السودان توقعان على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي

07:34 م الأربعاء 28 يوليه 2021
مصر وجنوب السودان توقعان على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي

مصر وجنوب السودان توقعان على وثائق لتعزيز التعاون

كتب - محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، الأربعا، بمقر مجلس الوزراء، وفي ختام أعمال الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن "وثائق التعاون المشترك تضمنت مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ"حوض بحر الجبل" بجمهورية جنوب السودان، والتي وقعها الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ونظيره بجنوب السودان مناوا بيتر، ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، والتي وقعتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها بجنوب السودان كول إثيان".

كما وقع الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور جيمس واني إيجا، في نهاية الجلسة الختامية، علي محضر اجتماعات الدورة الأولي للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

مصطفى مدبولي جنوب السودان مصر جيمس واني إيجا

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