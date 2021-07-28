في 7 مدن.. الجيزة تواصل حملاتها لرفع إشغالات الطرق وإعادة الانضباط

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كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على كافة الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز والمدن بمواصلة حملاتها على المقاهي والكافيهات المخالفة والغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الغير ملتزمين.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الحملات الشاملة التي تشهدها المحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وذلك على النحو التالي:

الهرم:

واصل حي الهرم حملاته المكبرة التي شملت "القطاع الشمالي ومنشأة البكاري وكفر غطاطي والمريوطية فيصل وميدان الساعة بالمنشية وشارع اللبيني و الضغط العالي بحدائق الأهرام.

واستهدفت الحملات، المقاهي المخالفة والمحلات التجارية وإزالة كافة أوجه التعديات من الطريق العام مما ساهم بشكل كبير في عودة المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط ومصادرة عدد ٣٥٠ كرسي و ٨٦ قلب شيشة و٦ ثلاجات و ٢ شمسية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلي ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري بحدائق الأهرام بالعقار رقم ٣٨ قطعه " د "

العجوزة:

وفي حي العجوزة، تم شن حملة مماثلة شملت شوارع الرياض والإسراء وشمال المحور والطريق الأبيض وترعة الزمر والتي تمكن خلالها من ضبط العديد من المخالفات وبعض المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة وتقدم خدمة الشيشة.

الطالبية:

نفذ حي الطالبية، حملة على المخازن غير المرخصة لما تمثله من خطورة لعدم قيام أصحابها بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية حرصا على العقارات المجاورة.

شمال الجيزة:

تمكن حي شمال الجيزة، من ضبط عربة كارو وعدد ٣٠ كرسي وعدد من الشيش و٧ استاندات و ٤ ميزان وعدد ٢ شمسية وعدد ٢ كوريك بقطاعي المنيرة الغربية والشرقية.

العمرانية:

تمكن حي العمرانية، من رفع السيارات المتهالكة والخردة بشارع الدكتور فؤاد سعيد لما تسببه من مظهر غير حضاري وعرقلة الحركة المرورية.

مدينة أوسيم:

نفذ مركز أوسيم، من خلال الوحدات المحلية بالبراجيل وبشتيل، حملة إشغالات ليلية والتي تم خلالها التصدي لكافة التعديات الموجودة بالطريق العام والتي أسفرت عن ضبط عدد ٤ مقاهي لقيامهم بتقديم خدمة الشيشة و٢٢٠ مخالفة متنوعة وإيداعها بمخازن الحي.

مدينة الحوامدية:

تم شن حملة شملت شوارع صلاح سالم، وسعد زغلول والجمهورية وطريق ١١ والتي أسفرت عن ضبط ٧١ مخالفة متنوعة.