رئيس "المحطات النووية" يتابع تصنيع أولى معدات مشروع الضبعة بروسيا

في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. كيف ساهم صندوق تحيا مصر في مواجهة

كتب_محمد صلاح

زار الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، الأربعاء، مصنع "آتوم ماش" بمدينة روستوف الروسية، على هامش استعدادات بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية، والذي يستغرق تصنيع وعاء الضغط به ٣٦ شهرا.

ومن المقرر أن يقوم الوفد المصري برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة كل من شركة آتوم إنرجوماش المسئولة عن تصنيع الوعاء الضاغط وشركة تاجماش المسئولة عن تصنيع مصيدة قلب المفاعل بحضور الدكتور سامي عطا الله شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتأتي هذه الزيارة الفنية في إطار مراسم الاحتفال المصري الروسي لتدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية المصري وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية (Core Catcher)، حيث عقدت خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة.

ومن المقرر أن تتوج مراسم الاحتفال بإنضمام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ليرأس الوفد المصري على أن يتم عقد اجتماع مع أليكسي ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية روساتوم لإستعراض تقدم أعمال مشروع محطة الضبعة النووية وما يتبعه من أعمال مستقبلية مخطط لها.

والجدير بالذكر أن مصيدة قلب الفاعل هي معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذي تنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية كما سيستغرق تصنيعها حوالي 14 شهرا تتم جميع مراحلها الفنية داخل روسيا الاتحادية ومن ثم يتم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللوجستية لنقلها لموقع الضبعة.

وتأتي خطوة البدء في التصنيع لمصيدة قلب المفاعل كمعلم رئيسي في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والذي يأتي في إطار سلسلة من الإنجازات المتواصلة المحققة التي يشهدها تنفيذ المشروع مؤخراً كنتيجة لتضافر الجهود التي تبذلها المجموعات الفنية وفرق العمل المصرية والروسية للمضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية...