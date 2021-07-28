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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية العطف بالعياط

05:46 م الأربعاء 28 يوليه 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، قرية العطف التابعة لمركز ومدينة العياط لمتابعة حالة النظافة والإشغالات داخل القرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الدوري ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بالقرية موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهاية الأعمال.

كما تفقد عددا من المواقع التي تعاني من وجود تجمعات للمياه الجوفية ببعض المناطق بالقرية موجها مسؤولي المدينة بمواصلة أعمال شفط المياه الجوفية بواسطة سيارات الكسح ووضع حلول نهائية لإنهاء المشكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من أهالي القرية للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى القرية.

مشروع الصرف الصحي العياط الجيزة ابراهيم الشهابي

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