إعداد خريج محترف ذي مهارة عالية.. برلمانية توضح أساليب تطوير التعليم الفني

مصراوي:

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، إن خطة تطوير التعليم الفني تقوم على عدة محاور هي: "تطوير المناهج الدراسية والمعامل، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية اللازمة لهم؛ لينعكس ذلك على الطلبة، ويتم إعداد خريج محترف ذى كفاءة ومهارة عالية وربطها باحتياجات سوق العمل، ومواكبة احتياجات العصر الحالي، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، ومتطلبات الصناعة بمختلف قطاعاتها، حتى يكون الخريج يلبي هذه الاحتياجات بشكل مستمر ومتفاعل".

وأشارت إلى أنه لا بد من تحويل المقررات الدراسية للتعليم الفني؛ لنظام "الجدارات" الذي يعتمد على تدريب، وتعليم الطلاب كيفية إتقان الحرف والصناعات.

ولفتت إلى أن المحور الثاني يتطلب تدريبًا ميدانيًا للطلاب بالمصانع والمدارس الفنية والتكنوليوجية، والتوسع فى إنشاء مدارس فنية متقدمة فى مجالات التعليم الفني؛ لاكتساب الخبرة العملية بجانب الخبرة العلمية فى مهنة أو حرفة معينة داخل المصانع المصرية سواء الخاصة بقطاع الاعمال العام أو الخاص من خلال برنامج تدريبي، وخطة زمنية خلال فترة الدراسة للاعتماد الكلى على التكنولوجيا والكمبيوتر والحرف والمهن فى العملية التعليمية وإعداد كوادر ذوي خبرة فى مجال سوق العمل، وبالتالي يكون قد تم إعداد الطالب لسوق العمل مباشرة فور التخرج من المدرسة، ويلحق بسوق العمل أو إنشاء مشروع خاص به في المهنة التي يتعلمها لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

ولفتت إلى أن المحور الثالث، يتعلق بدور القطاع الخاص وأهميته فى التشغيل، ولا بد من التنسيق بين قطاعي التعليم الفني والصناعي الخاص، وعقد بروتوكولات عمل مع شركات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال؛ لتوظيف الخريجين مباشرة فور التخرج، فى ضوء ما اكتسبوه من خبرات عملية، واستثمارهم فى سوق العمل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي للنهوض بالتعليم الفني وتطويره.

ووجهت الدكتورة هناء سرور، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لجهوده المخلصة، واهتمامه بتطوير التعليم الفني، وإعداد كوادر شبابية تمتلك الخبرة، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وبما يتواكب مع الجمهورية الجديدة.