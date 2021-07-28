إعداد خريج محترف ذو مهارة عالية.. برلمانية توضح أساليب تطوير التعليم الفني

مصراوي

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، إن خطة تطوير التعليم الفنى تقوم على عدة محاور هي:" تطوير المناهج الدراسية والمعامل، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية اللازمة لهم لينعكس ذلك على الطلبة، ويتم إعداد خريج محترف ذى كفاءة ومهارة عالية وربطها باحتياجات سوق العمل، ومواكبة احتياجات العصر الحالي وفقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة بمختلف قطاعاتها، حتى يكون الخريج يلبى هذه الاحتياجات بشكل مستمر ومتفاعل".

وأشارت إلى أنه لابد من تحويل المقررات الدراسية للتعليم الفني، لنظام "الجدارات" الذي يعتمد على تدريب وتعليم الطلاب كيفية إتقان الحرف والصناعات.

ولفتت إلى أن المحور الثاني يتطلب تدريبا ميدانيا للطلاب بالمصانع والمدارس الفنية والتكنوليوجية والتوسع فى إنشاء مدارس فنية متقدمة فى مجالات التعليم الفنى ، لاكتساب الخبرة العملية بجانب الخبرة العلمية فى مهنة أو حرفة معينة داخل المصانع المصرية سواء الخاصة بقطاع الاعمال العام أو الخاص من خلال برنامج تدريبى وخطة زمنية خلال فترة الدراسة للاعتماد الكلى على التكنولوجيا والكمبيوتر والحرف والمهن فى العملية التعليمية وإعداد كوادر ذو خبرة فى مجال سوق العمل ، وبالتالى يكون قد تم إعداد الطالب لسوق العمل مباشرة فور التخرج من المدرسة ويلحق بسوق العمل أو إنشاء مشروعا خاصا به في المهنة التي يتعلمها لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

ولفتت إلى أن المحور الثالث، يتعلق بدور القطاع الخاص وأهميته فى التشغيل، ولابد من التنسيق بين قطاعي التعليم الفني والصناعى الخاص وعقد بروتوكولات عمل مع شركات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال لتوظيف الخريجيين مباشرة فور التخرج، فى ضوء ما اكتسبوه من خبرات عملية واستثمارهم فى سوق العمل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى للنهوض بالتعليم الفنى وتطويره.

ووجهت الدكتورة هناء سرور، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لجهوده المخلصة واهتمامه بتطوير التعليم الفنى وإعداد كوادر شبابية تمتلك الخبرة وفقا لاحتياجات سوق العمل وبما يتواكب مع الجمهورية الجديدة.

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