وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الجيش اللبناني لبحث التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلاً البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد قائد الجيش اللبنانى بدور مصر الرائد في المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية في تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومي.

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبناني بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.​