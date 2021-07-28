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برلماني يطالب بوضع خطة للترويج لخريطة الاستثمار الصناعي "بأكثر من لغة"

04:21 م الأربعاء 28 يوليه 2021
برلماني يطالب بوضع خطة للترويج لخريطة الاستثمار الصناعي "بأكثر من لغة"

الدكتور أيمن محسب

كتب- مصراوي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي في مصر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وأن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية، سواء من خلال التوجيهات المباشرة، أو القرارات، أو التشريعات، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الجاذبة لذلك؛ مما انعكس على القطاع بالإيجاب، سواء على صعيد الاستثمار المحلي أو الأجنبي، لافتًا إلى أن الخريطة الاستثمارية التي تم تحديدها اعتمدت على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وهذا بدوره يتطلب حسن استغلالها بالصورة المطلوبة.

وأشار عضو البرلمان إلى أن الترويج للخريطة الاستثمارية يسهم بقوة في جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة، مع الأخذ في الاعتبار أن تعتمد خطة الترويج على أكثر من لغة، ومخاطبة كل الفئات والشرائح، مع ضرورة تفعيل دور المصريين بالخارج وتشجيعهم على المشاركة في حركة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصولهم على الخدمات التي تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وبصفة خاصة في المجال الصناعي.

وطالب عضو مجلس النواب بتخصيص منصة إلكترونية للرد على الاستفسارات والتيسير على المستثمرين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي وغيرها من الخدمات، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في الخارج.

أيمن محسب خريطة الاستثمار الصناعي مجلس النواب حنفي جبالي

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