في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. كيف ساهم صندوق تحيا مصر في مواجهة فيروس سي؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يحتفل العالم بيوم التهاب الكبد في الثامن والعشرين من يوليو كل عام، لنشر الوعي بهذا المرض، وتحفيز متخذي القرار على اتخاذ قرارات سريعة من شأنها محاصرة هذا المرض والحد من أثاره على الصحة العامة.

ولعب صندوق تحيا مصر دورا بارزا في معاونة أجهزة الدولة في مكافحة هذا المرض، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح هذه المشاركة، بحسب بيان صحفي.

كانت البداية بالمشاركة في القضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس الذين فاق عددهم 250 ألف مريض وتوفير العلاج المجاني لهم، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كخطوة أولى اتخذتها الدولة لمحاصرة هذا المرض.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مشاركة الصندوق في الحملة القومية لمكافحة فيروس سي، جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال برنامج عمل استهدف عدة قطاعات، منها إجراء المسح الطبي بالجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة لها، فضلا عن إجراء المسح الطبي الميداني في المناطق غير المخططة، والمحافظات التي شهدت نسب إصابة عالية، وتوفير الجرعات العلاجية للحالات المكتشف إصابتها من خلال المسح الطبي، وكذلك التوعية بطرق الوقاية من الفيروس داخل الجامعات والمدارس، بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه.

وأضاف أن الصندوق شارك مع وزارة الصحة والسكان، في توفير أدوات تحليل الفيروس لنحو 45 مليون مواطن، وكذلك توفير العلاج للحالات المصابة، في واحدة من أكبر حملات الكشف عن الأمراض في التاريخ وهي حملة 100 مليون صحة.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل الصندوق أجرت المسح الطبي على نحو مليون ونصف المليون مواطن، ووفرت العلاج لـ 400 ألف مريض مجانا، وفقًا للخطة القومية لعلاج فيروس سي، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بهدف الوصول لنسب الشفاء العالمية من الفيروس.

وأشار إلى أن الصندوق لعب دورا مهما في توفير المادة الخام لبدء تصنيع عقار فيروس سي محليا، من خلال 20 شركة محلية، مما ساهم في تخفيض تكلفة العلاج والتوسع في إجراء المسح الميداني، فضلا عن تأسيس مراكز صندوق تحيا مصر في عدد من المحافظات لتوفير خدمة الكشف الطبي وصرف العلاج للمصابين، ومنها مركزا في جامعة عين شمس، ومركزا في جامعة المنيا، بالإضافة إلى مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الكبد بمحافظة الأقصر كأكبر صرح علاجي وبحثي يقدم خدمة الكشف والعلاج لغير القادرين في محافظات جنوب الصعيد مجانا.

وتم تجهيز مركز صندوق تحيا مصر بمحافظة الأقصر بأحدث التجهيزات الطبية في هذا المجال، تكفل تشغيله بأكبر طاقة استيعابية للمواطنين المترددين عليه يوميا حيث قام المركز بإعداد أوراق بحثية عرضت في مؤتمرات علمية بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة كقصة نجاح في مواجهة المرض، كما تم تنظيم حملة ترويج للسياحة العلاجية من خلال ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بمعبد الأقصر في عام 2018.