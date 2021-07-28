محافظ الغربية يستعرض أهم مشروعات المحافظة الاستثمارية أمام وفد "محلية البرلمان"

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنجازات المحافظة والمشروعات الاستثمارية والتنموية الجاري تنفيذها في المحافظة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفدَ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمقر ديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ إن حجم الاستثمارات في الغربية يبلغ 507 ملايين جنيه، للعام المالي الجاري 2021/2022، من الباب السادس، وكانت العام السابق 505 مليون، تم صرف منها 500 مليون جنيه.

وأشار رحمي إلى مشروعات رصف الطرق، وأكثر طرق تم رصفها خلال الفترة الأخيرة، وأن الرصف يتم بجودة عالية.

وقال محافظ الغربية إنه تم تقسيم المشروعات إلى مشروعات خدمية، تشمل توسعات محطة الصرف الصحي والصناعي بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي دبلشان بتكلفة 70 مليونًا، ومحطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، والمجزر النصف آلي بقرية شبشير بطنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، وتطوير محور شارع الإسكندرية بحي أول طنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بتكلفة 122 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى مشروع كوبري مشاة بسلالم كهربائية بتكلفة 9 ملايين، وتنفيذ مشروعات ساحات انتظار.

وقال بشأن ملف تطوير العشوائيات، إن المحافظة فيها 37 منطقة عشوائية في الغربية، منها 33 غير مخططة، وتم تطوير 7 مناطق منها، وهناك 4 مناطق غير آمنة، تم إنشاء عمارات جديدة تشمل 168 وحدة، ومنطقة تل الحدادين ستدخل في تطوير العشوائيات فيها نحو 118 عقارا تضم 256 أسرة، وسيتم إنشاء عمارات لتوفير وحدات سكنية لهم، وتحدث عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومجمع عبد المنعم رياض السكني، وإنشاء 163 محلاً بتكلفة 59 مليون جنيه.

واستعرض محافظ الغربية المشروعات الاستثمارية، وأهمها المنطقة اللوجستية بسبرباي- طنطا، بتكلفة 6 مليارات جنيه، وهي أول منطقة في مصر تدار إلكترونيا، والمجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 638 مليون جنيه، ومشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا بتكلفة 76 مليون جنيه، وفندق الشانزليزيه بشارع الجلاء بطنطا بتكلفة 850 مليون جنيه؛ نظرًا لأن المحافظة خالية من الفنادق، وكذلك مستشفى ومول تجاري بشارع الجيش بطنطا بتكلفة 800 مليون جنيه، ومستشفى الصدر بطنطا، ومشروع الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة- سمنود، بتكلفة 251 مليون جنيه.

وتحدث محافظ الغربية عن المشروعات الحضارية والسياحية، وأبرزها مسار العائلة المقدسة بتكلفة 9 ملايين جنيه، والغربية هي أول محافظة انتهت من تطوير نقطة المسار لديها، وكذلك تشمل تطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتطوير شارع السكة الجديدة وميدان السيد البدوي، بتكلفة 22.7 مليون جنيه، ومدينة طنطا الجديدة على مساحة 283 فدانًا، ومشروع إنشاء مدينة المحلة الجديدة.

واستعرض مشروعات المديريات، ومشروعات الري وتبطين الترع باستثمارات 819 مليون جنيه، وتحدث عن تطوير الأسواق العشوائية، وعن المشروعات المستقبلية، والتي طلب المحافظ دعم لجنة الإدارة المحلية فيها بالتواصل مع الحكومة لحل بعض الإشكاليات، ومنها مشروع تطوير قناطر دهتورة بمركز زفتى، وإنشاء كبارٍ علوية لفك الاختناقات المرورية.

وقال محافظ الغربية إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هي الحل الأمثل والحل السحري لكل المشكلات في المجتمع، مركز زفتي ويضم 54 قرية، وتشمل 485 مشروعا، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وتابع رحمي: "تشمل مشروعات حياة كريمة في مركز زفتي، إنشاء مجمعات خدمية، وتبطين جميع الترع، وتوصيل الصرف الصحي والمرافق الأخري، و1737 حالة لسكن كريم، وغيرها من المشروعات التنموية".

وقال المحافظ: "الغربية محافظة حبيسة بين 5 محافظات، وتضم 5.3 مليون نسمة"، لافتًا إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية لتطوير المحافظة، وتضم 9 محاور؛ محور التنمية البشرية، تم الاهتمام بالمدارس، وجار افتتاح 145 مدرسة، وتم بناء وافتتاح 83 مدرسة، وتم محاربة الدروس الخصوصية، أما محور الصحة فتم تطوير أقسام ببعض المستشفيات، ودعم بأجهزة طبية جديدة، وفي محور الثقافة والفنون، تم تنظيم 1668 فاعلية ثقافية وفنية، وفي مجال الشباب والرياضة، تم تنظيم 653 فعالية رياضية وترفيهية، وهناك فرق رياضية صعدت لدوري الدرجة الأولى، وتنمية المهارات والقدرات ودعم الابتكار والإبداع، وفعاليات للمرأة وذوي القدرات الخاصة، ووضع لائحة جديدة لمراكز التدريب، وتكريم المتميزين، وتكريم فريق العباقرة من المدارس والجامعات.

وتابع المحافظ: بشأن محور تطوير البنية التحتية، يشمل تطوير الديوان العام للمحافظة، وتطوير الوحدات المحلية والوحدات القروية.

وبثت المحافظ فيديو "لايف" من بعض القري بمركز زفتي، المدرجة في مبادرة حياة كريمة لعرض المشروعات التي تتم في المبادرة، وكذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات حياة كريمة، وعن عدد من المشروعات التنموية الأخرى في المحافظة.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن زيارة اللجنة لمحافظة الغربية تأخرت، ووجه الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي موافقته على قيام اللجنة بهذه الزيارة، ولفت إلى أن هذه الزيارة للتفقد الميداني وليست تقصي حقائق، مشيرا إلى أن هناك تعاونا رشيدا بين مجلس النواب والسلطة التتفيذية في إطار الحرص على الصالح العام للوطن والمواطن.

وأوضح السجيني أن الزيارة لها ثلاثة أهداف، منها إلقاء الضوء على المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة، وكذلك رصد مشكلات المواطنين والخدمات التي تحتاج إليها المحافظة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية تعد تقريرًا شاملًا عن الزيارة، وتضع فيه توصيات ويتم عرضه على المجلس.

وأضاف السجيني أن اللجنة مستعدة للتواصل والتنسيق مع وزارة الري ومحافظة الغربية بشأن استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة الري في الغربية، مؤكدًا أهمية وضرورة تطبيق اللا مركزية في المحافظات.

وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تجهيز الملفات الخاصة باحتياجات المراكز السبع غير المشمولة حاليًّا بمبادرة حياة كريمة، لتكون جاهزة مستقبلًا لتتم تلبية احتياجات هذه المراكز.

ورد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مؤكدًا أن الملفات الخاصة باحتياجات كل مركز موجودة؛ سواء مياه شرب أو صرف صحي وغاز وخلافه، مشيرًا إلى أنه بمجرد شمولها ضمن المبادرة سيتم التنفيذ على الفور.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن محافظة الغربية من المحافظات المهمة وتستحق الدعم، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتفاصيل مشروعات الصرف الصحي والمياه والترع والمصارف، لافتًا إلى أن مجلس النواب يتعاون مع السلطة التتفيذية في إطار المسؤولية الرشيدة لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

وقدم الدكتور طارق رحمي، درع محافظة الغربية تكريمًا لكل أعضاء الوفد البرلماني، في نهاية اللقاء.