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السادات يدعو للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية المتخصصة

02:33 م الأربعاء 28 يوليه 2021
السادات يدعو للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية المتخصصة

محمد أنور السادات

كتب- مصراوي:

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالحملة الإعلامية التي بدأتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لها والتي انطلقت في محافظة الفيوم كنقطة بداية.

ودعا "السادات"، كافة القوى السياسية وأمانات الأحزاب بالمحافظات ومراكز الشباب والمعنيين والمهتمين بالظاهرة إلى المساهمة قدر المستطاع في توصيل الرسالة والهدف حتى يكتمل نجاح الحملة شديدة الأهمية من أجل التصدى لهذه الظاهرة التي تهدر أرواح شبابنا مع ضرورة مراعاة توفير البدائل الآمنة للشباب ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم وتسهيل المعوقات التي تتعلق بالإمكانات المادية.

وأشار السادات، إلى ضرورة التوسع في دعم التعليم الفني والتكنولوجي، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية المتخصصة والتوسع في التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة في إدارة الجودة والاعتماد الفني لتأهيل أجيال من المهنيين المهرة فى مختلف المجالات الدارسين على أيدى مدربين ومدرسين من أعلى المستويات بما يتيح لهم فرص عمل جيدة ومناسبة بالداخل والخارج وينهض بقطاع الصناعة المصرية.

محمد أنور السادات إنشاء المدارس التكنولوجية المتخصصة الحملة الإعلامية مراكب النجاة الهجرة غير الشرعية

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