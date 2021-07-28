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مصدر: الإعلان عن 2500 وظيفة بالسكة الحديد خلال أيام

02:27 م الأربعاء 28 يوليه 2021
مصدر: الإعلان عن 2500 وظيفة بالسكة الحديد خلال أيام

السكة الحديد

كتب - أسامة علي:

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، إن الوزارة حصلت على الموافقات للإعلان عن مسابقة لتعيين 2500 وظيفة بالسكة الحديد.

وكشف المصدر لمصراوي، تفاصيل الوظائف الجديدة بالسكة الحديد، وأنه من المقرر فتح باب التقديم للوظائف الجديدة خلال أسبوعين أو 10 أيام.

وأضاف المصدر، أنه سيتم فتح باب التقديم لنحو 250 وظيفة لتخصصات الهندسة، إضافة 1500 وظيفة لخريجي دبلوم صنايع، و10 تخصصات مختلفة منها "براد، فني إشارات، ميكانيكي، فني لحام، صراف تذاكر، فني مزلقان، كهربائي..".

ولفت إلى أن الـ 750 وظيفة المتبقية، ستكون للمنهدسين خريجي كليات التكنولوجية نظام 4 سنوات، وأنه يجرى تحديد تخصصاتهم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.​

السكة الحديد وزارة النقل وظائف فرص عمل

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