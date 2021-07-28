وزير الكهرباء يشارك الروس تدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية

كتب- محمد صلاح:

توجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حسب بيان وزراة الكهرباء اليوم الأربعاء، على رأس وفد فني رفيع المستوى، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة فنية لحضور مراسم الاحتفال المصري- الروسي لتدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية المصري، بناء على الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في هذا الحدث المهم؛ وهو مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية (Core Catcher).

وعقدت خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة، وأيضًا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة، في إطار الإعدادات لبدء تصنيع مكونات المحطة طويلة الأجل.

ونوه البيان بأنه من المقرر أن يقوم وزير الكهرباء خلال الزيارة، بعقد اجتماع مع أليكسي ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية "روزأتوم"؛ لاستعراض تقدم أعمال مشروع محطة الضبعة النووية، وما يتبعه من أعمال مستقبلية مخطط لها, بالإضافة إلى زيارة مجموعة من الشركات الروسية المسؤولة عن تصنيع المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية؛ حيث من المقرر زيارة كل من شركة "أتوم إنرجوماش" المسؤولة عن تصنيع الوعاء الضاغط، وشركة "تاجماش" المسؤولة عن تصنيع مصيدة قلب المفاعل.

الجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل هي معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذي تنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية، وتتم جميع مراحل تصنيعها الفنية داخل روسيا الاتحادية، ومن ثم يتم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللوجستية لنقلها إلى موقع الضبعة، وتأتي خطوة البدء في التصنيع لمصيدة قلب المفاعل كمعلم رئيسي في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والذي يأتي في إطار سلسلة من الإنجازات المتواصلة المحققة التي يشهدها تنفيذ المشروع مؤخراً كنتيجة لتضافر الجهود التي تبذلها المجموعات الفنية وفرق العمل المصرية والروسية؛ للمضي قدمًا في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة.