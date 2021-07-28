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القاهرة 42.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة والرطوبة حتى هذا الموعد

01:27 م الأربعاء 28 يوليه 2021
القاهرة 42.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة والرطوبة حتى هذا الموعد

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الفترة من الخميس إلى الثلاثاء 3 أغسطس 2021، بوجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية القريبة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4 :2) درجات.

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة ودرجات الحرارة خلال الفترة كالآتي:

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الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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