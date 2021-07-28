Masrawy logo white

المتر يبدأ من 56 ألفا.. الإسكان: بيع 11 محلاً تجاريا و5 صيدليات بالمزاد العلني بمدينة الشروق

11:44 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
المتر يبدأ من 56 ألفا.. الإسكان: بيع 11 محلاً تجاريا و5 صيدليات بالمزاد العلني بمدينة الشروق

مدينة الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم بيع 11 محلاً تجاريا و5 صيدليات بمناطق وأحياء متفرقة لدعم الخدمات بالمدينة، وذلك في جلسة للمزاد العلني، وبحضور ممثلي الجهات المختصة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المنطقتين الثانية والثالثة عمارات والحيين الثالث شرق والرابع غرب وكمبوند دار مصر، المرحلة الثانية بمساحات للمحال من 18م2 : 41م2، بأنشطة ( سوبر ماركت - ألبان - خضروات وفاكهة - مطعم )، بجانب الصيدليات، نظراً للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التي سيتم تقديمها، بهدف التيسير على سكان المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن سعر بيع المتر مربع للمحال والصيدليات تراوح بين 56 ألف جنيه و71 ألفا و500 جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كافة أنحاء مدينة الشروق.

جهاز تنمية مدينة الشروق بيع محال تجارية المزاد العلني مدينة الشروق

الخبر التالى:

نائب وزير الإسكان يتابع مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
31

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

284090

إجمالي الإصابات

16498

إجمالي الوفيات

228624

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا