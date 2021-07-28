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هداية ملاك وسيف عيسى يصلان القاهرة ببرونزيتين من أولمبياد طوكيو

11:42 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
هداية ملاك وسيف عيسى يصلان القاهرة ببرونزيتين من أولمبياد طوكيو

هداية ملاك

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي بطلي مصر هداية ملاك وسيف عيسى، الحائزين على برونزيتي التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، قادمين من اليابان عن طريق العاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقبالهما بالمطار وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة، وكذلك من اللجنة الأوليمبية والتايكوندو.

وبحسب بيان، وصل البطلان علي الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي فريقا من العلاقات العامة والإعلام، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام الإعلام والعلاقات، لإنهاء إجراءات وصول البطلين، وتم استقبالهما بالورود، كما تواجد العشرات من أسرتهما وأصدقائهما خارج الصالة في الاستقبال، رافعين اللافتات لهما.

وكان مجلس إدارة نادي الصيد، قرر تكريم الثنائى "سيف وهداية" الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو.

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا في منافسات الترضية، وكانت "هداية" ملاك حصدت أول ميدالية لمصر فى طوكيو 2020.

وتمكن سيف عيسى في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج في النهاية بالميدالية البرونزية.

هداية ملاك سيف عيسى أولمبياد طوكيو مطار القاهرة الدولي التايكوندو

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