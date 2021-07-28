أتوبيس مكشوف.. استعدادات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال هداية ملاك وسيف عيسى

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كتب - محمد عبيد

شهد مطار القاهرة الدولي استعدادات خاصة، لاستقبال أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى، الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية، والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتواجد أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك لصعود ثنائي التايكوندو عليه فور خروجهما من المطار، عقب وصولهما في تمام الساعة 11:15 قادمين من طوكيو عن طريق الدوحة علي الطائرة القطرية ، رحلة رقم QR 130، والتى تصل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار.

وقرر مجلس إدارة الصيد تكريم الثنائى سيف عيسى وهداية ملاك، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية.

ودعا مسئولو الصيد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى للحضور، بداية من الواحدة ظهرًا للمساهمة في تكريم البطلين، اللذان رفعا اسم البلاد عاليا في المحافل الدولية وحققا الميدالتين لمصر حتى الآن.

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، وحصدت هداية ملاك أول ميدالية لمصر فى طوكيو 2020.

وتمكن سيف عيسى فى الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية.