Masrawy logo white

القوى العاملة: صرف 3.4 مليون إعانات طوارئ لــ 2652 عاملاً

10:04 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
القوى العاملة: صرف 3.4 مليون إعانات طوارئ لــ 2652 عاملاً

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- مصراوي:

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين 481 ألفاً و560 جنيهًا من الصندوق التابع للوزارة لـ 2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.​

محمد سعفان إعانات طوارئ وزير القوى العاملة المؤسسة الثقافية العمالية صندوق إعانات الطوارئ

الخبر التالى:

الرئيس السيسى يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
31

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

284090

إجمالي الإصابات

16498

إجمالي الوفيات

228624

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا