استجابة لطلبات المواطنين.. محافظة الجيزة: مد فترة تلقي طلبات حجز الجبانات

كتب- مصراوي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة والتي تم الإعلان عنها مسبقا، حتى يوم 29 يوليو الجاري للتسهيل على المواطنين وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التي لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء استجابة لتلقي طلبات عديدة من المواطنين لمد فترة استقبال طلبات الحجز للمدافن الجاهزة والتي تم الإعلان عنها من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة خلال المدة من 27 يونيو الماضي وحتى 26 يوليو الجاري.

وأشارت المحافظة إلى أنه قد تقدم 8264 مواطنا لسحب كراسات الشروط، كما تقدم للحجز أكثر من 5350 مواطنا.