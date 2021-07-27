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"شكاوى النواب" لوزير الكهرباء: موظفو الضبطية القضائية يوقعون المخالفات بعشوائية

09:18 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
"شكاوى النواب" لوزير الكهرباء: موظفو الضبطية القضائية يوقعون المخالفات بعشوائية

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة والبيئة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بضرورة توجيه موظفي الضبطية القضائية بمختلف الإدارات بوضع القيمة العادلة للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي حضر الاجتماع .

وقال "لاشين" إن موظفي الضبطية القضائية عندما يوقعون المخالفات على المواطنين يحررونها بشكل عشوائي، وهو ما يجعل المواطنين يلجئون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبالغ المخالفة .

وأضاف أن النواب بعدما يحصلون على تأشيرة من رؤساء شركات الكهرباء لفحص المخالفات يجدون مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات، ويستغرق الرد سنة أو أكثر، لافتا إلي أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلى 30 ألف جنيه .

وطالب "لاشين"، وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بكتابة السعر العادل للمخالفة لعدم إرهاق لجان التظلمات، مطالباً بالتنسيق بين اجهزة الضبطية القضائية ومباحث التموين، خاصة ان موظفي الضبطية يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر الدفع عن مخالفة واحدة مرتين .

مجلس النواب عبدالله لاشين لجنة الطاقة والبيي?ة محمد شاكر موظفو الضبطية القضائية

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