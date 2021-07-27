شرط وحيد.. هل يستفيد أصحاب القروض من مبادرة التمويل العقاري؟



كتب- محمد عبدالناصر:

يتساءل عدد كبير من المواطنين راغبي الاستفادة من المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة 3%، عن مدى الاستفادة في ظل وجود قرض آخر يتم سداد الأقساط الخاصة به.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة يوم 13 يوليو الجاري.

بدورها، أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمصراوي، أن أي مواطن يحق له الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لوحدة سكنية مرة واحدة فقط، بشرط عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة التي أعلن عنها البنك المركزي.

وأضافت التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التقديم يمكن الاستفادة من قرض التمويل العقاري بالمبادرة الجديدة حتى لو كان لدية قرض آخر لم ينتهي.

وتابعت: بشرط لا يتجاوز حجم القسطين 40% من قيمة المرتب، ففي حالة وجود أي قرض آخر بخلاف قرض التمويل العقاري يكون مجموع القسطين لا يتجاوز 40%، وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من التمويل العقاري في ظل وجود قرض آخر".

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