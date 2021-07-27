Masrawy logo white

شرط وحيد.. هل يستفيد أصحاب القروض من مبادرة التمويل العقاري؟

10:30 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
شرط وحيد.. هل يستفيد أصحاب القروض من مبادرة التمويل العقاري؟

مبادرة التمويل العقاري


كتب- محمد عبدالناصر:
يتساءل عدد كبير من المواطنين راغبي الاستفادة من المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة 3%، عن مدى الاستفادة في ظل وجود قرض آخر يتم سداد الأقساط الخاصة به.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة يوم 13 يوليو الجاري.

بدورها، أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمصراوي، أن أي مواطن يحق له الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لوحدة سكنية مرة واحدة فقط، بشرط عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة التي أعلن عنها البنك المركزي.

وأضافت التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التقديم يمكن الاستفادة من قرض التمويل العقاري بالمبادرة الجديدة حتى لو كان لدية قرض آخر لم ينتهي.

وتابعت: بشرط لا يتجاوز حجم القسطين 40% من قيمة المرتب، ففي حالة وجود أي قرض آخر بخلاف قرض التمويل العقاري يكون مجموع القسطين لا يتجاوز 40%، وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من التمويل العقاري في ظل وجود قرض آخر".

اقرأ أيضًا:
التمويل العقاري| هل يحق لمحدودي الدخل الحصول على شقة خارج مشروعات الإسكان؟

مبادرة التمويل العقاري| اعرف أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3%

مبادرة التمويل العقاري| الإسكان تعلن طرح شقق جديدة بـ"دار مصر وجنة وسكن مصر"

أصحاب القروض مبادرة التمويل العقاري صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي

الخبر التالى:

"شكاوى النواب" لوزير الكهرباء: موظفو الضبطية القضائية يوقعون المخالفات بعشوائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
35

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

358

متعافون اليوم

284059

إجمالي الإصابات

16494

إجمالي الوفيات

227970

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا