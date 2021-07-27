Masrawy logo white

معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية في قرى القليوبية

09:01 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية في قرى القليوبية

أرشيفية

كتب- مصراوي:
قال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المعهد نظم قافلة بيطرية مجانية إلى قري محافظه القليوبية المختلفة بدأت أمس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع وبالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وتفقد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان فعاليات القافلة وبرنامجها في قرية ميت كنانة بمركز طوخ حيث أشاد بتدريب الأطباء حديثي التخرج على التقنيات الحديثة وكذلك تقديم الفحص والعلاج المجاني لصغار المربيين وقدم الشكر لفريق القافلة ووزير الزراعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتسيير قوافل بيطرية الي القري الاكثر احتياجا

التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية القليوبية

الخبر التالى:

السياحة تبحث ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل ودمج السياحة الشاطئية مع الثقافية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
35

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

358

متعافون اليوم

284059

إجمالي الإصابات

16494

إجمالي الوفيات

227970

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| حبس فتاة "كائن الهوهوز" وصديقها 4 أيام بتهمة التحريض على الفسق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا