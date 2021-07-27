"خريجي الأزهر" تطلق مبادرة "تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف"

كتب - محمود مصطفى:

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بفرعها الرئيسي بالقاهرة ومن خلال فروعها ومكاتبها بالخارج مبادرة تحت عنوان "تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف"، بشكل تفاعلي سواء بعقد الندوات والمحاضرات وورش العمل التفاعلية أو عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور عبدالدايم نصير أمين عام المنظمة ، مستشار شيخ الأزهر الشريف - في بيان اليوم الثلاثاء- إن هذه المبادرة أولتها المنظمة اهتمامًا كبيرًا وسعت لنشرها عبر فروعها بالخارج في أكثر من 20 دولة بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، إيمانًا منها بتعزيز واستمرار جهودها في تصحيح المفاهيم لحماية الشباب من الفكر المتطرف، وتوسيع مداركهم، وذلك من خلال المحاضرات والندوات العلمية المُكثفة في هذا الشأن، والتأكيد على دور الأزهر الشريف في نشر وسطية الإسلام، وسماحته وجهوده المستنيرة في مكافحة الفكر المتطرف، ونشر صحيح الدين والعمل على تصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة ومحاربة الفكر المتطرف.

يشار إلى أن المبادرة التي يشارك بها رؤساء الفروع وأعضائها، وخريجي الأزهر، والمؤسسات الدينية، وأساتذة الجامعات والأكاديميين بالجامعات والمدارس، وأئمة وخطباء المساجد بتلك الدول، تناقش بفاعليتها العديد من الموضوعات أهمها: تصحيح المفاهيم المغلوطة، الإسلام وثقافة التسامح، العمل الصالح ودوره في نشر الوسطية، التأكيد على مسئولية الشباب الاجتماعية، الغلو والتطرف في الدين وآثاره السلبية ومكافحته فكريًا وعلميًا، ترسيخ قيم التراحم والتسامح والعدل والمساواة، والتأكيد على أهمية التعامل مع أصحاب الديانات الأخرى بالبر والحسنى، واتباع أسلوب الحوار السليم.