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مصر تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة إفريقيا لعلوم المحيطات

07:00 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
مصر تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة إفريقيا لعلوم المحيطات

الدكتور خالد عبدالغفار

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز مصر ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بمنصب نائب رئيس لجنة إفريقيا ودول الجزر المجاورة لعلوم المحيطات (IOCAFRICA)، ممثلة في الدكتورة سوزان محمد الغرباوي الأستاذ المساعد بالمعهد، والتي عقدت خلال يونيو الماضي.

وأشار الوزير - في بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء- إلى أن لجنة إفريقيا تعد هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC)، وهي مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في القارة الإفريقية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد، إن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وافقت على إنشاء مكتب ومركز تدريب للجنة الدولية لعلوم المحيطات بالمعهد القومي، وذلك بفرع المعهد بالإسكندرية؛ لتدريب الباحثين من الدول الإفريقية والعربية من خلال البرامج التدريبية والعلمية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

واستعرض الدكتور عمرو زكريا حمودة، الآليات التي تم اتخاذها بشأن "المؤتمر الدولي الإفريقي لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة: الوضع الحالي والتحديات والفرص"، والذى ينظمه المعهد خلال شهر ديسمبر القادم بمشاركة أكثر من 1000 باحث من كافة دول العالم؛ لمناقشة آليات التعاون في إطار البرامج التنفيذية لعلوم البحار طبقًا لبرنامج الأمم المتحدة حتى 2030.

جدير بالذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هي لجنة تابعة لليونسكو (UNESCO/IOC)، تم إنشاؤها عام 1960، وتعد هذه اللجنة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار وهي مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.

هذا المحتوى من

خالد عبدالغفار لجنة إفريقيا لعلوم المحيطات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد سوزان محمد الغرباوي

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