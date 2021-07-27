Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية.. ووصول أول قطار مونوريل

06:42 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية.. ووصول أول قطار مونوريل

حدث في 8 ساعات


كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وإعلان وزير النقل كامل الوزير وصول أول قطار مونوريل إلى الإسكندرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مخالفات البناء منتخب اليد مجلس النواب امتحان علم النفس امتحانات الثانوية العامة نتيجة الدبلومات الفنية زلزال شرم الشيخ مونوريل الاسكندرية

الخبر التالى:

توجيهان من السيسي للحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
35

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

358

متعافون اليوم

284059

إجمالي الإصابات

16494

إجمالي الوفيات

227970

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| البحوث الفلكية: زلزالان في جنوب شرم الشيخ وخليج السويس دون أضرار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا