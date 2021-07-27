حدث في 8 ساعات| اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية.. ووصول أول قطار مونوريل



كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وإعلان وزير النقل كامل الوزير وصول أول قطار مونوريل إلى الإسكندرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: