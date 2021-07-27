حدث في 8 ساعات| اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية.. ووصول أول قطار مونوريل
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وإعلان وزير النقل كامل الوزير وصول أول قطار مونوريل إلى الإسكندرية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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