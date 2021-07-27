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بالصور.. رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يزور الأهرامات

06:25 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
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القاهرة - مصراوي:
استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة الأثرية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، على هامش زيارتهم الحاليه لمصر.

كان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر، ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقال محي الدين، في بيان صحفي، خلال الزيارة أعرب رئيس الوزراء عن إعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، متسائلا عما إذا استطاع الأثريون العثور على مومياء الملك خوفو داخل الهرم، أم لا، كما أبدى انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول ودقة نحته.

وقام محي الدين بشرح تاريخ نحت التمثال، وجهود وزارة السياحة والآثار في ترميمه والحفاظ عليه من المياة الجوفية.

ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث حرص رئيس الوزارء والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكاريه لزيارتهم.

وفي نهاية الجولة أعرب رئيس الوزراء والوفد المرافق له عن سعادتهم لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والتي وصفوها بأحد أهم المعالم الأثرية الموجودة في العالم.

الأهرامات الكونغو الديمقراطية رئيس وزراء الكونغو

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