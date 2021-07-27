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الأول على مدارس التكنولوجيا التطبيقية: التعليم الفني له مستقبل كبير

06:14 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
الأول على مدارس التكنولوجيا التطبيقية: التعليم الفني له مستقبل كبير

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب - محمد سامي:

أعرب الطالب يوسف عادل، الحاصل على المركز الأول على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية (مدارس العربي)، عن سعادته الغامرة بهذه النتيجة بعد إعلانها بشكل رسمي منذ قليل.

وقال يوسف في تصريحات لمصراوي: "كنت أول دفعة فور أن فتحت مدرسة العربي عام ٢٠١٨، وكان مجموعي في الإعدادية ٢٦٠ درجة".

وأضاف: "كنت أذاكر من المغرب إلى حوالي الساعة ١٢ صباحا يوميا، ولم أكن أقابل أولاد الحاج محمود العربي إلا في مدرسة بنها للتكنولوجيا، وتعلمت الكثير من الأمور في تبريد وتكييف الثلاجات".

وأكمل: "الدبلومات الفنية أصبح لها مستقبل كبير الآن، وأحيانا يكون مستقبلها أفضل من الثانوية العامة، ولكنها تحتاج إلى مجهود كبير، وكنا في المدرسة نعمل طوال العام، وتعلمت فيها الانضباط الشديد".

مدارس التكنولوجيا التطبيقية يوسف عادل مدرسة بنها للتكنولوجيا

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