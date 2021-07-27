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اقتراح برلماني بتبنِّي الرئيس السيسي مبادرة للصحة النفسية في مصر

05:22 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
اقتراح برلماني بتبنِّي الرئيس السيسي مبادرة للصحة النفسية في مصر

النائب الدكتور خالد بدوي

كتب- مصراوي:

أعلن النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتقدم باقتراح أن يتبنَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُبادرة للصحة النفسية في مصر.

وأوضح بدوي، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدَّم باقتراح لهذه الآلية، تبدأ من برامج تقييم وتأهيل الأسرة والمدرسة ومركز الشباب والجامعات والمؤسسات والهيئات والمحافظات والوزارات، وأن تكون بُمراجعة رُبع سنوية على الأفراد، إلى جانب استصدار قانون يُعزز هذه الآليات.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة حصر ودراسة أسباب زيادة معدل الجريمة؛ خصوصًا المرتبطة بالمشكلات الأُسرية؛ ودراسة أسبابها وتوطين محاور العلاج من خلال إرشادات إعلانية.

خالد بدوي تنسيقية شباب الأحزاب مبادرة الصحة النفسية

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