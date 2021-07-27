وزير النقل: وصول أول قطار مونوريل إلى الإسكندرية.. ولم نكرم كمسري "قطار منوف"

كتب- أسامة علي:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع عقد الرعاية الرسمي للدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات "TransMEA2021"، بين شركة أوراسكوم وشركة "تريد فيرز إنترناشونال" المنظمة للحدث.

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة النقل لانطلاق الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات "TransMEA2021"، الذي تنظمه وزارة النقل وشركة "تريد فيرز إنترناشونال" للعام الرابع على التوالي في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قام بتوقيع العقد كل من المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم كونستراكشون"، وأسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشونال".

ووجه الوزير الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه البالغ بقطاعات وزارة النقل التي تخدم شعب مصر وكذلك تصديقه على المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في قطاع النقل، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم.

وأضاف الوزير أن الرئيس قد خطط لقطاع النقل وأعطى له كل الإمكانات لتصل نسبة المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع إلى 20 % من الخطة الاستثمارية لمشروعات الدولة، مشيرًا إلى حرص الرئيس والحكومة على الاستثمار الأمثل لأموال الشعب في تنفيذ مشروعات غير مسبوقة وعملاقة وضخمة في هذا القطاع تواكب المستوى العالمي.

وتطرق الوزير إلى ما يتم تنفيذه من ازالة للتعديات على حرم السكة الحديد في عدد من المناطق مثل التعديات الموجودة على خط خط محرم بك/ القباري/ الحمام / مطروح الذي يتم تنفيذه ضمن خطة إزالة التعديات على أراضي السكة الحديد، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بعدم الإضرار بأي مواطن وتعويضه التعويض المناسب وفقًا للأطر القانونية الخاصة بهذه الحالات، لافتًا إلى أن ما يتم حاليًّا هو إزالة التواجدات الهشة البسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، مضيفًا أن الدولة مسؤولة عن تعويض المواطنين مثلما يحدث في المنازل المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكداً أن على الجميع المحافظة على أراضي الدولة وأنه لن يسمح بالتعدي عليها، موضحاً أن مسار القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ مطروح سيكون جزء منه ملاصقا لهذا الخط (محرم بك/ الحمام/ مطروح)، كما سيتم عمل محطة عملاقة في محرم بك لخدمة أهالي الإسكندرية.

وأكد الوزير أنه من خلال حرص الرئيس على تطوير قطاع النقل في مصر سيتم إطلاق الدورة الرابعة من المعرض، مخاطباً من خلال مؤتمر المستثمرين في الخارج، للمشاركة في هذا المعرض والمؤتمر الهام للتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة في قطاع النقل وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها، وكذلك مستثمري الداخل لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، بالاضافة إلى إبراز جهد العاملين في وزارة النقل الذين يقومون بالعمل ليلًا ونهاراً لخدمة المواطن المصري، لافتًا إلى أن المؤتمر سيشهد عقد حلقات نقاشية في كل قطاعات النقل.

وأشار الوزير إلى أنه في قطاع النقل البحري يتم عمل أرصفة بحرية عملاقة وتتم الاستعانة بشركات عالمية لإدارة وتشغيل هذه المحطات، لافتاً إلى التعاقد على إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية مع cma ‏الفرنسية العالمية والتعاقد مع تحالف يوروجيت الألمانية العالمية لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر رقم واحد في ميناء دمياط، والتي يتم تنفيذها بأموال واستشاري وشركات مصرية، مضيفًا أنه يتم حاليًّا تجهيز حاجز الأمواج لمحطة تحيا مصر ٢، لسرعة البدء في التنفيذ.‏

وأضاف وزير النقل أن كل هذه الشركات العالمية تأتي إلى مصر ثقة في رئيس الجمهورية وفي الشعب المصري وفي الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفي ميناء الدخيلة؛ مثل ‏رصيف 100 وأرصفة أخرى سيتم تنفيذها بشركات مصرية، موجهاً الدعوة إلى المستثمرين للمشاركة في الإدارة والتشغيل لهذه الأرصفة وكذلك إدارة وتشغيل ‏المحطة رقم ٢ في ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، موضحاً أن هناك تطويرًا ضخمًا وعملاقًا في ميناء السخنة؛ حيث سيتم عمل أرصفة بطول 12 كم أرصفة، في حين أنه في آخر 20 سنة تم عمل أرصفة بطول ٣كم، مؤكدًا أن الرئيس وجه بأن يكون هناك ميناء رئيسي عملاق ‏في موانئ البحر الأحمر وآخر على البحر المتوسط، وهما ميناءا العين السخنة والإسكندرية، يساهمان في نقل البضائع بالقطار الكهربائي السريع.

وأكد الوزير تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق والكباري في عهد الرئيس السيسي؛ مثل طريق الضبعة بطول 260، لافتًا إلى إنشاء دلتا جديدة من خلال هذه المشروعات، كما تم عمل لجنة لتعظيم دور اليخوت في مصر بناءً على تعليمات الرئيس.

وأشار الوزير إلى وصول أول قطار مونوريل إلى الإسكندرية وخلال شهر أغسطس القادم سيصل قطار المونوريل الثاني، وكذلك قطارينLRT ، بالإضافة إلى وصول أول دفعة من العربات المكيفة من ترانسماش ضمن صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، كما أن هناك فرصًا استثمارية عديدة في مجال الموانئ البرية والجافة؛ حيث إن العمل جارٍ على قدم وساق في ميناء 6 أكتوبر الجاف، ليتم إنجازه في المواعيد المحددة، لافتًا إلى تنفيذ خطة لإنشاء عدد 9 موانئ جافة ومناطق لوجستية.

وطالب وزير النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة في ما ينشر من أخبار عن وزارة النقل، مشيرًا إلى نشر عدد من المواقع الإلكترونية القيام خبر تكريم كمسري واقعة قطار منوف، مؤكدًا أنه خبر عار تمامًا من الصحة، وقد قامت وزارة النقل بنفيه فورًا، حيث إنه تم تكريم عدد من السائقين المتميزين ممن حافظوا على أرواح المواطنين ومنعوا وقوع حوادث، مشيرًا إلى ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، خصوصًا أن الوزارة تتبع مبدأ الشفافية والصدق في طرح المعلومات على الرأي العام، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا جدًّا على السكك الحديدية، وأنه لا زيادة في أسعار التذاكر، وأنه يتم باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل العاملين بالسكة الحديد.

وطالب الوزير رئيس شركة أوراسكوم بالالتزام بالجداول المحددة؛ للانتهاء من المشروعات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يكون هناك عدد 3 مونوريل بحلول أكتوبر المقبل (2 في العاصمة الإدارية و1 في يوسف عباس) معلقين على مسار المونوريل، ليشاهد الشعب المصري عظمة ما يتحقق في عهد الرئيس.

وتقدم وزير النقل إلى الشعب المصري بخالص التهاني على النقلة النوعية الكبيرة في كل قطاعات النقل في مصر والشكر للحكومة المصرية وعلى رأسها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تذليل كل التحديات التي توجه مشروعات النقل، وقدم الشكر إلى الهيئه الهندسية للقوات المسلحة على ما تقوم به من إنجازات في قطاع النقل في مصر، وكذلك جهاز التعمير، مشيرًا إلى أن وسائل الجر الكهربائي هي وسائل نقل صديقة للبيئة وسريعة ونظيفة.

وتطرق الوزير إلى مقارنة بين قطار أبو قير الذي ينقل 71000 راكب يوميًّا والذي لم يطرأ عليه أي تغيير، مضيفًا أنه لا بد أن نواكب التطور في وسائل النقل الحالية؛ حيث نعمل على مشروع جديد، وهو مشروع مترو أبو قير والذي سينقل 60,000 راكب/ الساعة/ اتجاه بإجمالي 1.4 مليون راكب يوميا بمعدل 20 ضعفا حيث يعد تحويل هذا القطار إلى مترو نقلة نوعية كبيرة في قطاع النقل في مصر.