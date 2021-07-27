كله كويس والوقت مناسب.. طلاب الثانوية يشيدون بسهولة امتحان علم النفس

كتب- أسامة علي:

أدى طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وعبَّر الطلاب عن سعادتهم بمستوى الامتحان.

قال الطالب "مصطفى. ع" إن امتحان علم النفس سهل ومباشر وفي مستوى الطالب المتوسط، وأكد الطالب "محمد. خ" أن (الامتحان كله كان كويس باستثناء ٣ أو ٤ أسئلة من 50 سؤالًا كان فيها "لفة")، وأضاف الطالب "كريم. ح" أن "الامتحان كان سهلًا، والوقت كان مناسبًا.. وخلصنا بدري قبل انتهاء الوقت بنصف الساعة".

وأدى اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة الشعبة (الأدبية) امتحان علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان من الـ10 صباحًا حتى الـ1 ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًّا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًّا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها، وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيًّا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة.