تعرف على حصاد مجلس النواب في دور الانعقاد الأول

كتب- نشأت علي:

يفض مجلس النواب، دور انعقاده الأول في فصله التشريعي الثاني، اليوم الثلاثاء.

وكشف تقرير مجلس النواب، بشأن حصيلة أعماله في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، أن المجلس عقد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبًا، بينما بلغ عدد المداخلات 4210 للنواب.

واستمع مجلس النواب إلى 29 بيانًا من وزراء الحكومة.

وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس؛ بواقع 1749 مادة.

ومن المقرر أن يتم إعلان فض أعمال دور الانعقاد الأول، على أن يعود المجلس للانعقاد في الدور الثاني في مطلع شهر أكتوبر المقبل 2021.

وجاء أبرز مشروعات القوانين كالتالي:

إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

البوابة المصرية للعمرة.

تنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقاتها.

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

إنشاء صندوق تكريم وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

تعديل قانون شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها.

الفصل بغير الطريق التأديبي من الجهاز الإداري للدولة.

تعديل قانون المرور بشأن الملصق الإلكتروني.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.

حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

الموارد المائية والري.

واستهل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في اختتام دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، حدثه بالآية القرآنية: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ".

وقال جبالي: ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذي سارع خلاله هذا المجلس الزمن، في ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا، فما كان لهذا المجلس أن يحقق مسؤولياته لولا التزامكم بأمانة المسؤولية التي تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسؤولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.

وتابع رئيس النواب: إن أهم ما تميز به هذا المجلس هو احتواؤه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب كله، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن، والمصلحة العامة للوطن، ومن الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظاً مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقدًا مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم، وكنت مؤمناً عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها، فما ادخرت جهداً في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطي، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعاً.

وواصل جبالي حديثه: "اسمحوا لي في هذا المقام أن أؤكد أن مواجهة مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج من الجميع إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف في التفاصيل؛ ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هي الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.