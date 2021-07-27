"عمال مصر": تسجيل أكثر من 100 ألف عامل والتأمين على 11 ألف غير منتظم

كتب- يوسف عفيفي:

أشا عادل عبدالفضيل نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بإطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، عن طريق بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال عبدالفضيل في بيان اليوم، إن المنظومة تأتي في إطار مَدَّ الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتكامل في نظم المعلومات، وتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها هذه الفئة المستهدفة.

وأضاف أن الأرقام والمعلومات والأهداف المذكورة في البروتوكول تبعث على الاحترام والتقدير، خاصة في ظل وجود قاعدة معلومات وبيانات، وفرق متابعة لشمول تلك العمالة بالتغطية التأمينية المنشودة، حيث تم البدء بالفعل في إجراءات التأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكه التأمينية، وكذلك بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عدد من المشروعات القومية بالمحافظات.