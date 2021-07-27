محافظ الجيزة يعاين موقع انهيار عقار الوراق

كتب- يوسف عفيفي:

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق.

وقال المحافظ، في بيان، إن العقار مكون من دور أرضي وأربع طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢١ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطني العقار بترميمه رغم إعلان سكانه والمقيمين به بذلك وهو الأمر الذي أدى لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية.

وأشار إلى أنه فور ورود البلاغ في الساعات الأولى من صباح اليوم، تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحماية المدنية والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظاً على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخرى.

وأوضح أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الإنتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حي الوراق وهيئة النظافة، مؤكداً إنه تم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.

ووجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر انهيار العقار عن وفاة روماني موسى فوزي والبالغ من العمر ٣٢ سنة وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها، كما قدم المحافظ خالص العزاء لأسرة المتوفى.