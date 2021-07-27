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هل يمكن استئناف جلسات البرلمان بعد فض دور الانعقاد؟.. وكيل لجنة حقوق الإنسان يجيب

01:00 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
هل يمكن استئناف جلسات البرلمان بعد فض دور الانعقاد؟.. وكيل لجنة حقوق الإنسان يجيب

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بعد فض دور الانعقاد لن يعاود المجلس استئناف جلساته إلا في الموعد الطبيعي لها.

وأضاف أبوالعلا، لمصراوي، أن فض انعقاد المجلس ودعوته للانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه يمكن دعوة المجلس للانعقاد في حالة الأحداث الطارئة وتكون الدعوة لذلك من خلال رئيس الجمهورية لمناقشة أمور هامة.

واختتم مجلس النواب دور انعقاده العادي، مع رفع الجلسات على أن يعاود المجلس جلساته من جديد في دور انعقاد جديد خلال أول ١٠ أيام من شهر أكتوبر القادم.

مجلس النواب حقوق الإنسان أيمن أبو العلا جلسات البرلمان

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