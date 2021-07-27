التصالح بمثابة ترخيص.. "الإسكان" تنهي أكبر مشكلات مخالفات البناء

كتب- محمد سامي:

أصدرت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ورئيس اللجنة المشكلة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، خطابًا موجهًا إلى سكرتير عام محافظة الشرقية، ردًّا على شكوى مواطن أنهى التصالح في مخالفات البناء، وحصل على نموذج 10 بعد سداده كل قيم التصالح وفقًا للقانون، ورفضت الوحدة المحلية التابعة له إصدار قرار باستكمال الأعمال بحجة أنه خارج الحيز العمراني.

وقال الخطاب إنه في حال صدور قرار من المحافظ المختص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجان الفنية على الطلب وسداد قيمة تقنين الأوضاع، فيعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة إلى الأعمال المخالفة القائمة محل طلب التصالح.

وأضاف الخطاب أنه في حالة الرغبة في إجراء أي أعمال لاحقة (تعلية أو تعديل أو تغيير استخدام أو غيرها)؛ فإنه يلزم التقدم بطلب استخراج ترخيص وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.