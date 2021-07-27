10 مشاهد بالمستشفيات.. ننشر تقرير انتهاكات التدخين بدراما رمضان 2021

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، تقريرها الأول عن انتهاكات الدراما التليفزيونية للإعلان عن منتجات التبغ خلال شهر رمضان 2021.

وكشف التقرير التي تم إطلاقه في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حجم مشاهد التدخين في دراما رمضان، بلغ 1134 مشهدا، بإجمالي مدة تدخين في جميع المسلسلات المعروضة وصلت لـ 1099 دقيقة، بما يعادل 18 ساعة، ويوازي 4%من إجمالي زمن المسلسلات.

وأوضح أن مسلسل "ملوك الجدعنة" تصدر قائمة المسلسلات، بإجمالي 172 مشهدا لمدة 213 دقيقة، يليه مسلسل «لحم غزال»، ثم «اللى مالوش كبير»، و«كله بالحب».

وكان أطول مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية من نصيب مسلسل ملوك الجدعنة أيضا وتحديدا في الحلقة 21، مشهد مدته 6 دقائق و20 ثانية، ومشهد أخر بالحلقة 23 مدته 5 دقائق ونصف، ومشهد ثالت في الحلقة 20 مدته 5 دقائق و20 ثانية.

وكشف التقرير، أنه من إجمالي المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان، لم يوجد سوى مسلسل واحد فقط خالٍ من مشاهد التدخين، حيث لم يظهر فيه أية مشهد تدخين، هو مسلسل «النمر»، لتصل بذلك نسبة المسلسلات الخالية من مشاهد التدخين بين المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان 2021 إلى 7.3%فقط.

وكشف التقرير الذي أشرف عليه نخبة من المتخصصين، أن كل حلقات مسلسل ملوك الجدعنة، ومسلسل لحم غزال، قد تضمن مشاهد تدخين بنسبة 100%، بينما كان مسلسل نسل الأغراب الأقل بين المسلسلات التي احتوت على تدخين (حلقتين فقط بنسبة 7%)، وبلغ متوسط عدد مشاهد التدخين فى المسلسلات، 41 مشهدا، ومتوسط عدد الحلقات التى تحتوي على تدخين فى المسلسل، 15 حلقة بما يعادل نصف الحلقات،كما ظهرت فى بعض المسلسلات منتجات أو أدوات التدخين مثل السيجارة والشيشة بدون إشعالها فى بعض المشاهد وعددهم 31 مشهدا.

وفيما يتعلق بجنس المدخن، كشف التقرير أن المُمثل الذكر تصدر بنسبة 89% من المشاهد، والأنثى بـ 10%، أما الذكر والأنثى معا بنسبة 1%، وكان مسلسل "بنت السلطان" هو المسلسل الوحيد الذي تفوقت فيه مشاهد تدخين الإناث على الذكور، وجاءت مسلسلات:(كله بالحب - ضد الكسر- حرب أهلية) الأكثر إظهارا لتدخين الإناث.

وذكر التقرير أن البطل «الممثل الأول»، هو من يقوم بالتدخين في نصف مشاهد التدخين تقريبا بنسبة (51%)، يليه ممثلو الأدوار الثانوية (34 %)،بالإضافة إلى الممثل «الكومبارس» حيث ظهر في مشاهد تدخين بنسبة 12%تقريبا.

وتنوعت أماكن التدخين في المشاهد حيث بلغت نسبة المشاهد الداخلية (الأماكن المغلقة) 77.7% من المشاهد، منهم حوالي 35 %في المنازل و16% في المطاعم والمقاهي و15% في المكاتب وأماكن العمل، بينما بلغت نسبة المشاهد الخارجية فيالأماكن المفتوحة مثل الشوارع والنوادي والحدائق 22.3%، ومن المؤسف أن التدخين ظهر حتى فى المستشفيات في 10 مشاهد في المسلسلات التي تم رصدها، بحيث جاءت المشاهد كالآتي: 5 مشاهد في مسلسل ولاد ناس، مشهدين في مسلسل ضد الكسر، ومشهدين في مسلسل كوفيد 25، ومشهد واحد في مسلسل كل مانفترق.

وفيما يتعلق بأنواع التدخين: تصدرت السجائر التقليدية أنواع التدخين في الأعمال الدرامية بنسبة 69% من مشاهد التدخين، حيث تبين أن السجائر التقليدية ظهرت في كل المسلسلات التي احتوت على مشاهد تدخين، وظهر "البايب" في 4 مسلسلات فقط وهم: (الطاووس- خلي بالك من زيزي- لحم غزال- موسى)، بينما ظهرت السجائر الإلكترونية فى 6 مسلسلات هي: (اللي مالوش كبير- ضد الكسر- كله بالحب- كل ما نفترق- لعبة نيوتن- الطاووس)، وظهر "التبغ المسخن" في مسلسلين فقط : (ملوك الجدعنة - ضد الكسر)، وكانت 40% من مشاهد السيجار في مسلسل وهو "ملوك الجدعنة".

وكان استخدام الإناث للسجائر الإلكترونية الأعلى بنسبة (27.3%)،وذلك مقارنة بأنواع التدخين الأخرى مثل السجائر التقليدية(12.2%)،والشيشة (5.6%)و(السيجار 3%)، مما يوضح استهداف منتجي شركات السجائرالإلكترونية لفئة الإناث فى المجتمع.

وفيما يتعلق بـ«تترات»المسلسلات، قال التقرير إنه بعد مراجعه مقدمات 27 مسلسلا،اتضح خلو مقدمات 18 مسلسل من أية مشاهد تدخين، في حين تبين وجود مشاهد تدخين في تترات 9 مسلسلات بنسبة 33% بإجمالي 30 مشهدًا.

وأشار التقرير، أنه من الرسائل السلبية التي تُصدرها الدراما، هي نسبة التدخين المرتفعة للنساء في الأعمال الدرامية، والتي بلغت في الدراسة الحالية 10% من إجمالي الشخصيات المُدخنة، على الرغم من أن الدراسات أثبتت أن تدخين الإناث في مصر بلغ 0.3% من إجمالي نسبة المدخنين.

على الجانب الأخر، أشاد التقرير ببعض مشاهد التدخين التي حملت رسائل إيجابية تنبه إلى أضرار التدخين مثل: مسلسل "النمر" الذي نجح في كونه المسلسل الوحيد الخالي من التدخين في مسلسلات رمضان 2021، هذا بالإضافة الى المشاهد الإيجابية التي توضح مخاطر التدخين، والتي ظهرت في مسلسلات: الاختيار 2، لعبة نيوتن، كله بالحب، هجمة مرتدة، ومسلسل ضل رجل.

وأوصى التقرير في نهايته، بتطبيق الاتفاقيات والقرارات التى وقعت عليها مصر وتمنع الإعلان بكل صوره عن التدخين، وتفعيل الدور الرقابي على الدراما بهدف حماية المجتمع من أخطر وباء عالمي.

كما طالب التقرير بوجود ميثاق إعلامي أو مدونة سلوك، يشارك في وضعها المنتجون من جهة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من جهة أخرى، ويتم بمقتضاها منع مشاهد التدخين فى المسلسلات، وإذا كان المشهد موظف دراميا، وجزء لا يتجزأ من الموقف الدرامي،ينبغي وضع تحذيرات لتوعية المشاهد، أو ظهور تحذير فى بداية أو نهاية العمل الدرامى.

وأوصى التقرير، بضمان عدم استخدام الدراما أحد أهم مصادر نشر الثقافة فى المجتمع، كسلاح فى يد شركات التبغ أو جعلها أسلوب لنشر ثقافة التدخين المدمرة، مشيرا أن الحل الأمثل هوعدم وجود مشاهد تدخين فى الأعمال الدرامية، لكن إذا اضطررنا لوجود مشهد التدخين، لابد من وجود تحذيرات واضحة وصريحة بأن التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدى للوفاة، أو كما فعلت بعض الدول بتغطية المنتج أو النشويش عليه مما يؤذى الشكل العام للمشهد فيفضل صانعو العمل حذف المشهد.

