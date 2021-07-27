الأوقاف: توزيع 22 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ5 محافظات.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 22 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا، بواقع (4) أطنان لمحافظات (قنا – دمياط – أسوان- بني سويف)، و(6) (القليوبية)، للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 100 ) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علي وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية.