"المغازي": الترويج للتدخين في الدراما يتسبب في زيادة التدخين بين الأطفال

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، إن استخدام التدخين في الدراما كنهج غير مباشر للإعلان، من خلال تقديمه على أنه سلوك لتخفيف التوتر أو صورة تكميلية للتمكين، يؤثر سلبًا على الإدراك العام وخاصة الشباب تجاه مكافحة التبغ.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء؛ للإعلان عن تقرير رصد مشاهد التدخين فى دراما رمضان 2021.

وأضاف أنه عندما يرى الأطفال والشباب هذه الظاهرة في وسائل الإعلام بكثرة مشاهدها، فإنهم يدركون خطأ أن التدخين عادة عادية ومقبولة ثقافيًا، وهذا يشجعهم على تقليد المشاهير، عندما يرونهم يدخنون السجائر، مما يؤدي إلى تصاعد انتشار تعاطي التبغ بين الأجيال القادمة الذين سيبدأون هذا السلوك في سن أصغر بكثير بكل ما فيه من عواقب صحية واجتماعية واقتصادية.

وأكد أن هذا ما تخططه صناعة التبغ وتكافح من أجله للقبض على الجيل الشاب الحالي الذي سيكون زبائنه المزمنين في المستقبل.

وأشار المغازي إلى أنه من المهم إيلاء اهتمام كبير لهذه المشكلة الرئيسية، وعلينا أن نعتبر استخدام منتجات التبغ بجميع أشكالها التقليدية منها والجديدة في الدراما تكتيكًا مدمرًا يتحدى جميع تدابير مكافحة التبغ التي تطبقها الحكومة للحد من هذا الوباء.