جمعية مكافحة التدخين: المصريون يستهلكون 83 مليار سيجارة سنوياً

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، إن معدلات استهلاك التبغ في مصر تعتبر من بين أعلى المعدلات في إقليم شرق المتوسط، وفي جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء؛ للإعلان عن تقرير رصد مشاهد التدخين فى دراما رمضان 2021.

وأضاف أن الدراسات الحديثة أظهرت أن ما يقرب من ربع المصريين (22.8٪) من مستخدمي التبغ الحاليين، وأن ما يقرب من نصف السكان المصريين البالغين يتعرضون لدخان التبغ غير المباشر في المنازل (48.9٪).

وأشار إلى أن المصريين يستهلكون نحو 83 مليار سيجارة سنوياً، بتكلفة 73 مليار جنيه، فيما يصل استهلاك المعسل إلى 50 ألف طن سنوياً بقيمة 3 مليارات جنيه.