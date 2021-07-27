اجتماع تنسيقي بين 3 وزارت لوضع آلية لتنفيذ أعمال لجنة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات

القاهرة-(أ ش أ):

عُقد بمقر وزارة الطيران المدني أول اجتماع للجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلا من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية؛ لوضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق المصرية مع تقييم الوضع الحالي، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وعلاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الاحترازية والصحية والأمنية والبيئية الموصى بها وتقييم الفترة السابقة ووضع آليه لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي والتأكد بشكل دائم ومستمر من جاهزية المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية والالتزام بجميع المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تزايد كبير في أعداد السائحين الوافدين إلى المناطق السياحية المصرية.

وجرى في نهاية الاجتماع، وضع خطة واضحة للتفتيش الأمني والبيئي والتأكيد على الاستمرار في التطبيق الحازم للإجراءات الوقائية والاحترازية والحماية البيئية على المطارات وجميع الفنادق لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة والتشديد على تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا.​