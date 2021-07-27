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بالفيديو.. مشروع برعاية البابا تواضروس لتصوير المعالم الكنيسة بتقنية "360°"

01:25 ص الثلاثاء 27 يوليه 2021
بالفيديو.. مشروع برعاية البابا تواضروس لتصوير المعالم الكنيسة بتقنية "360°"

البابا تواضروس الثاني

كتب - مينا غالي:

يعمل المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي حاليًا على مشروع جديد، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، لتصوير المعالم الكنيسة المصرية التراثية بتقنية ٣٦٠ درجة، تمهيدًا لتوفير جولات افتراضية في هذه المعالم من كنائس وأديرة أثرية.

وسيتاح للمتابعين والمستخدمين، قريبًا القيام بجولات افتراضية في تجربة مقاربة للزيارة الواقعية لهذه المعالم، من خلال الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة المركز الإعلامي القبطي على موقع يوتيوب.

المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي البابا تواضروس الثاني الكنيسة المصرية التراثية تقنية 360 درجة

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