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اليوم.. 40 لوحة تعرض لأول مرة للفنان الراحل صلاح جاهين في بيت السحيمي

03:00 ص الثلاثاء 27 يوليه 2021
اليوم.. 40 لوحة تعرض لأول مرة للفنان الراحل صلاح جاهين في بيت السحيمي

صلاح جاهين

(مصراوي):

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، معرض لأعمال الفنان الكبير الراحل صلاح جاهين.

يضم المعرض (40) لوحة أصلية تعرض لأول مرة، وذلك ضمن سلسلة معارض بعنوان: "من تراث الكاريكاتير"، تهدف للحفاظ على تراث فن الكاريكاتير المصري، والتعريف بمبدعيه ورواده الذين أثروا الحركة الفنية، وعايشوا وعبروا بصدق عن أهم الأحداث التى مرت على مصر والعالم.

يشهد الإفتتاح فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات، الفنان الكبير محمد عبلة، الدكتور حسن فداوي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وأسرة الفنان الراحل صلاح جاهين، ويشرف علي المعرض الفنانان مصطفى الشيخ وفاروق موسى.

يعقب إفتتاح المعرض حفل غنائى تقدمه الفنانة المصرية الألمانية منى بوركهارد ، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغانى العالمية والأندلسية والمصرية.

مركز إبداع بيت السحيمي شارع المعز صلاح جاهين صندوق التنمية الثقافية

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