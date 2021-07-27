توقيع اتفاقية بين مركز ريادة أعمال الجامعة الأمريكية والمؤسسة المالية الدولية

(مصراوي):

وقع مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقية مع المؤسسة المالية الدولية لدعم ريادة الأعمال، حيث تقدم مؤسسة التمويل الدولية الدعم للمركز في الـ18 شهرًا القادمة، لاعتماد وتخصيص برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الخاص بتوجيه المشروعات الريادية MIT VMS وتكييفه وفقا للسياق المحلي في السوق المصري.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يحصل مركز ريادة الأعمال والابتكار على ترخيص MIT VMS ليصبح عضوًا معتمدًا، ومن ثم يقوم بإنشاء شبكة من الموجهين المؤهلين لتوجيه رواد الأعمال الطموحين أصحاب المشروعات القائمة في مصر، طوال دورة حياة الشركة الناشئة.

سيكون فريق قيادة توجيه المشروعات الريادية بالمركز مسؤولاً عن تعزيز شبكة التوجيه وإدارتها وتحديد واختيار الموجهين لتنفيذ وتشغيل برنامج توجيه مستدام بشكل رسمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قائم على برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الخاص بتوجيه المشروعات الريادية.

كما يقوم مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة بتعريف أصحاب المصلحة في نظام ريادة الأعمال البيئي بأهمية برامج التوجيه، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق لتقديم برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الخاص بتوجيه المشروعات الريادية باستخدام المواد المرخصة من المعهد. ستدعم تلك الشراكة جهود المركز لمواصلة تدريب الموجهين على مبادئ ومنهجية نموذج برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الخاص بتوجيه المشروعات الريادية من خلال فريق القيادة، والموجهين لتوسيع شبكة التوجيه الخاصة به.

وقالت داليا خليفة، كبير مديري الوحدة الاستشارية لإنشاء الأسواق بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن ريادة الأعمال تعتبر مجالًا ذا أولوية لمشاركة مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونفخر بدعم إنشاء مجموعة مستدامة من الموجهين لرواد الأعمال المصريين في مجال التكنولوجيا المالية ومن خارجها.​