توجيه عاجل بشأن طلبات الإحلال والتعلية للحاصلين على نموذج 10 في مخالفات البناء

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، كتابًا دوريًّا تم توزيعه على المحافظات؛ للإجابة عن الأسئلة الشائكة بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء، وتحديدًا الإحلال والتجديد والتعلية وتغيير النشاط بالنسبة للحاصلين على نموذج 10 الخاص بالتصالح.

وقال الكتاب الدوري إنه تم تكليف كل المراكز والمدن والأحياء التابعة ومديرية الإسكان؛ لتنفيذ الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان بشأن التعلة والتعديل وتغيير الاستخدام بشأن المباني المقامة بنطاق التصالح والحاصلة على نموذج 10، فإنه لا مانع من استكمال الأعمال المطلوبة وفقًا لترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة وطبقًا للاشتراطات البنائية التخطيطية المعتمدة.

وأضاف الكتاب الدوري أنه بخصوص طلبات الإحلال والتجديد للمباني الواقعة بنطاق التصالح والحاصلة على نموذج 10، فإنه يلزم الرجوع إلى الإدارة الزراعية للحصول على موافقة وزير الزراعة قبل السير في إجراءات الترخيص من الجهة الإدارية وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بالبناء الموحد.

كان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، قال في وقت سابق لـ"مصراوي"، إنه تقرر مد مهلة استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف قاسم أن ذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حتى نهاية يوليو الحالي 2021.

وأشار متحدث وزارة التنمية المحلية إلى أن هذه المهلة فقط لمن تقدم من قبل بطلبات تصالح ولم يستكمل الأوراق الخاصة به.



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