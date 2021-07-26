Masrawy logo white

توجيه عاجل بشأن طلبات الإحلال والتعلية للحاصلين على نموذج 10 في مخالفات البناء

09:28 م الإثنين 26 يوليه 2021
توجيه عاجل بشأن طلبات الإحلال والتعلية للحاصلين على نموذج 10 في مخالفات البناء

مخالفات البناء

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، كتابًا دوريًّا تم توزيعه على المحافظات؛ للإجابة عن الأسئلة الشائكة بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء، وتحديدًا الإحلال والتجديد والتعلية وتغيير النشاط بالنسبة للحاصلين على نموذج 10 الخاص بالتصالح.

وقال الكتاب الدوري إنه تم تكليف كل المراكز والمدن والأحياء التابعة ومديرية الإسكان؛ لتنفيذ الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان بشأن التعلة والتعديل وتغيير الاستخدام بشأن المباني المقامة بنطاق التصالح والحاصلة على نموذج 10، فإنه لا مانع من استكمال الأعمال المطلوبة وفقًا لترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة وطبقًا للاشتراطات البنائية التخطيطية المعتمدة.

وأضاف الكتاب الدوري أنه بخصوص طلبات الإحلال والتجديد للمباني الواقعة بنطاق التصالح والحاصلة على نموذج 10، فإنه يلزم الرجوع إلى الإدارة الزراعية للحصول على موافقة وزير الزراعة قبل السير في إجراءات الترخيص من الجهة الإدارية وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بالبناء الموحد.

كان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، قال في وقت سابق لـ"مصراوي"، إنه تقرر مد مهلة استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف قاسم أن ذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حتى نهاية يوليو الحالي 2021.

وأشار متحدث وزارة التنمية المحلية إلى أن هذه المهلة فقط لمن تقدم من قبل بطلبات تصالح ولم يستكمل الأوراق الخاصة به.
10

مخالفات البناء وزارة الإسكان تصالح مخالفات البناء خالد قاسم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بالرابط.. مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا